[FLAŞ] Canlı yayının tarihi ve moderatörü belli oldu

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayın için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yetkilileri bir kez daha görüştü. A





AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 21:00'de yapılacağını açıkladı.





Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak.





CANLI YAYIN İÇİN KARAR VERİLDİ





Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu televizyonda ortak canlı yayına çıkacak.





Yayının tarihi ve saati başta olmak üzere ortak canlı yayının ayrıntıları için AKP ile CHP arasında yeni bir görüşme gerçekleşti.





AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, planlanan yayın için bayram öncesi yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ikinci kez yine telefonda görüştü.





İki ismin bazı detayları netleştirdiği, bunun yanında bazı pürüzlerin olduğu ve bunlarla ilgili karşılıklı önerilerin sunulduğu belirtildi. Ünal ve Altay'ın yayın konusunda açıklama yaptı.





ORTAK FREKANS ÜZERİNDEN CANLI YAYIN YAPILACAK





Ortak canlı yayınla ilgili netleşen bazı bilgiler ise şöyle: Bir televizyon kanalı tercih edilmeyecek, ortak frekans üzerinden canlı yayın yapılacak ve isteyen televizyon kanalları ekranlarına taşıyacak.





Moderatör konusunda ise netleşen bir isim yok. İki taraf da tekliflerini karşı tarafa sundu ve isimler üzerinde değerlendirmeler yapılacak.





UĞUR DÜNDAR KABUL ETMEDİ





Canlı yayının TRT'de yapılacağı,, moderatörlüğü ise gazeteci Ugur Dündar'ın üstleneceği iddia edilmişti. Dündar moderatörlük teklifini kabul etmedi.