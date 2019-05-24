[FLAŞ] Canlı yayında istifa etti!

İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) anlaşmasının parlamentoda onaylanması için muhalefete verdiği tavizlerle eleştirilen Başbakan Theresa May, 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.





GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI





İngiltere'de Muhafazakâr Parti'nin "başbakanlara göreve getirme ve görevden alma" yetkisine sahip "1922 Komitesi"nin toplantısının ardından Başbakan Theresa May istifa tarihini açıkladı.





Yaklaşık 3 yıldır başbakanlık görevini yürüten May, istifasını duyurduğu konuşmasının sonunda gözyaşlarına hâkim olamadı.







İngiltere Başbakanı Theresa May, AB liderleri ile imzaladığı Brexit anlaşmasına parlamentodan onay alamamıştı.





7 HAZİRAN'DA BAŞBAKANLIK VE PARTİ LİDERLİĞİNDEN AYRILACAK





May istifa açıklamasında, "Ülkenin yararı için süreci (Brexit) yeni bir başbakanın yürütmesi gerektiği açık. Bu sebeple 7 Haziran tarihinde Muhafazakar Parti liderliğinden çekileceğimi duyuruyorum." dedi.





Brexit anlaşmasını dördüncü kez parlamentoya sunmaya hazırlanan May'in muhalefetin desteğini alabilmek için verdiği tavizler kendi partisinde isyana yol açtı.





Başbakan May'in ikinci referandum ihtimalini ve Avrupa Birliği ile yakın ticaret düzenlemelerini gündemde tutması kabineden istifaları da beraberinde getirdi.