Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Büyük bir gemi battı: 150 kişi ölmüş olabilir /25 Temmuz 2019 17:16

[FLAŞ] Büyük bir gemi battı: 150 kişi ölmüş olabilir

Birleşmiş Milletler, Libya açıklarında alabora olan gemidekilerin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Akdeniz'de büyük bir geminin battığını duyurdu.

Libya açıklarında alabora olan gemideki 150 insan kurtarıldı, ancak diğer 150 kişi ölmüş olabilir.

Libya son yıllarda göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en önemli güzergâh. 

ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR

Ülkelerindeki savaş, açlık ve hastalık sebebi ile yaşadıkları bölgeyi terk edip daha iyi bir gelecek için Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak isteyen binlerce insan bu hayallerini çok riskli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 

2018 yılında Akdeniz’i kullanarak Avrupa’ya göç etmek isteyen 2 bin 262 kişi hayatını kaybetti. Her gün sahil güvenlik ekipleri tarafından kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan birçok mülteci teknesi yakalanıyor. 

Göç etmek zorunda kalan kişilerin çok azı Avrupa’ya ulaşabiliyor. 

SADECE AKDENİZ'DE BOĞULAN MÜLTECİ SAYISI*
2014: 3 bin 279
2015: 3 bin 771
2016: 3 bin 521
2017: 2 bin 993
2018: 2 bin 262
(*) Birleşmiş Milletler.
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