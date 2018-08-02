Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Brunson serbest mi kalıyor? /02 Ağustos 2018 14:59

FLAŞ... Brunson serbest mi kalıyor?

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, ABD ile yürütülen görüşmelerin pozitif bir şekilde devam ettiği ve ''kısa vadede olumlu sonuç beklendiği'' belirtildi.

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ABD'nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararının ardından Ankara'dan açıklama geldi. 

Hürriyet Gazetesi'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde yaşanan krize ilişkin, "İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" denildi.

ABD'nin yaptırım kararı almasının ardından sadece iki bakanı yasaklı listeye alması sonucu dolar 5 TL'yi aşmış, ekonomik kriz beklentileri üst seviyeye ulaşmıştı. Daha ilk günden yaptırım haberleriyle sarsılan AKP iktidarının piyasayı sakinleştirmek için kısa sürede rahibin serbest kalacağına dair haberleri basına sızdırdığı öne sürülüyor
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