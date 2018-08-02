FLAŞ... Brunson serbest mi kalıyor?

ABD'nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararının ardından Ankara'dan açıklama geldi.





Hürriyet Gazetesi'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde yaşanan krize ilişkin, "İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" denildi.







ABD'nin yaptırım kararı almasının ardından sadece iki bakanı yasaklı listeye alması sonucu dolar 5 TL'yi aşmış, ekonomik kriz beklentileri üst seviyeye ulaşmıştı. Daha ilk günden yaptırım haberleriyle sarsılan AKP iktidarının piyasayı sakinleştirmek için kısa sürede rahibin serbest kalacağına dair haberleri basına sızdırdığı öne sürülüyor