Samanyolu Haber /Ekonomi / [FLAŞ] Benzine bir hafta içinde 2. zam! /16 Temmuz 2019 21:26

[FLAŞ] Benzine bir hafta içinde 2. zam!

Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik krizle birlikte yapılan zamlara bir yenisi eklendi. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatına 15, benzinin litre fiyatına ise 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/07/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11, Motorinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Fiyat artışı 17 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

Ankara'da ortalama 6,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,54 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,32 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,55 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 7,04 liradan 7,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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