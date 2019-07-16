Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Bakanlık'tan kaçırılan denizciler açıklaması /16 Temmuz 2019 19:34

[FLAŞ] Bakanlık'tan kaçırılan denizciler açıklaması

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Gana makamları nezdinde girişimde bulunulduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı kargo gemisinin 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada "Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir" denildi. 
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