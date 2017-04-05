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Flaş! Bahçeli'den sürpriz görüşme talebi
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Flaş! Bahçeli'den sürpriz görüşme talebi
/
05 Nisan 2017 15:54
Flaş! Bahçeli'den sürpriz görüşme talebi
Bahçeli Kerkük'teki bayrak krizine ilişkin Yıldırım'dan randevu talep etti.
SHABER3.COM
MHP lideri Devlet Bahçeli Kerkük'teki bayrak krizine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu istedi.
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