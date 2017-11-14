Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Ankara Büyükşehir'de istifa depremi! /14 Kasım 2017 01:22

Flaş! Ankara Büyükşehir'de istifa depremi!

Ankara'dan gece yarısı son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hızlı bir başlangıç yaparak tüm bürokratların istifasını isteyen Mustafa Tuna, beş bürokratın istifasını kabul etti. Öte yandan belediyeye bağlı bütün şirketlerdeki 100 yönetim kurulu üyesinin de istifaları istendi.

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 Melih Gökçek’in ardından çok sayıda üst düzey bürokratın istifası kabul edildi

Seçilmesinin ardından hafta sonu belediyedeki tüm bürokratların ve genel müdürlerin istifasını isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ilk görevden almaları yaptı. Belediyedeki tüm birimlerden brifing almaya devam Tuna, brifingini veren beş bürokratın istifasını kabul ederek görevden aldı.

İSTİFALARI KABUL EDİLDİ

Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre; edinilen bilgiye göre Tuna'nın istifasını kabul ettiği bürokratlar arasında Genel Sekreter Yardımcısı İrfan Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Recep Yağcı, Belediyeler Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Osman Usta, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Akar Pınar Uludağ ile Projeler Dairesi Başkanı Abdullah Taha Yıldırım bulunuyor.
Araştırma Tanıtım ve Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Tezcan ve belediyeye bağlı Belko şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Tezcan'ın ise istifalarının istenmesinin ardından kendi istekleriyle ayrıldığı belirtildi.

100 İSTİFA DAHA

İstifaları kabul edilerek görevden alınan bürokratların yeni Başkan Tuna'ya sunum yaparak brifinglerini veren isimler olduğu dikkat çekti. Brifingler alındıkça yeni istifaların devam edeceği kaydedildi. Yeni başkan Mustafa Tuna seçilmesinin ardından üst kademedeki 135 kişinin istifasını istemişti. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm şirketlerdeki 100 yönetim kurulu üyesinin de istifaları istendi.
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