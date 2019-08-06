Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e girdik, Fırat'ın doğusuna da gireceğiz. Amerika ve Rusya'ya söyledik." derken, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) yeni bir açıklama geldi.





"ANLAŞMAYI UMUYURUZ"





ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Japonya'nın başşehri Tokyo'ya giderken gazetecilere verdiği mülakat verdi. Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde karşılıklı çıkarları tekrar alt üst edecek olan tek taraflı saldırıları engelleyeceğini söyledi.





Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri harekât düzenlemesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.





Savunma Bakanı, "Ankara ile anlaşmayı umuyoruz." dedi.