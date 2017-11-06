Flaş! Albaraka Türk’ün hissedarı gözaltına alındı

Suudi Arabistan’da dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele komitesi aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.







El Cezire’nin yayımladığı gözaltı listesinde, Saleh Abdullah Kamel adı dikkat çekti.





Saleh Abdullah Kamel, Albaraka’nın kurucuları arasında yer alıyor.





Albaraka Türk’ün ortaklık yapısında ise Saleh Abdullah Kamel'in sermayedeki payı yüzde 31,80.





İşte Albaraka Türk’ün internet sitesinde yer alan Saleh Abdullah Kamel'in sermayesine ilişkin o belge:







