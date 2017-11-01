Flaş! AKP'li başkan istifa etti

Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ateş'in, İstanbul'daki bir üniversitede eğitim gören kızı 24 yaşındaki Ebrunur Ateş, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 2 hafta önce gözaltına alındı.







Ateş, sevk edildiği nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Başkan Yardımcısı Ateş, Belediye Başkanı Kazım Şahin ve AKParti İlçe Başkanı MetinEkşi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ateş, 19 Mart 2013 tarihinden bu yana belediye başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:





“Ne benim ne de ailemin yasa dışı hiçbir örgüt, cemiyet, cemaat ile hiçbir ilişkisi olmamıştır, olamaz; ancak kamuoyunun da bildiği gibi son günlerde bir talihsizlik yaşıyoruz ve imtihandan geçiyoruz. 2014 yılında bir süre 'ByLock' programı indirildiği ifade edilerek, kızım gözaltına alındı. Her türlü yasal haklarımızı ve savunmamızı sonuna kadar yapıyoruz, devletimize ve adalete güvenimiz tamdır. En kısa zamanda gerçeğin ortaya çıkacağı ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz; ama bu süreçte soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, partimize ve davamıza herhangi bir zarar gelmemesi, belediyemize, belediye başkanımıza bu konuyla alakalı en ufak bir dedikodu dahi olsa laf söz edilmemesi için Tosya Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum.”







