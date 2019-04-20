Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] AKP'de İstanbul hazımsızlığı: Yine dilekçe verdi /20 Nisan 2019 20:46

[FLAŞ] AKP'de İstanbul hazımsızlığı: Yine dilekçe verdi

Geçen hafta İstanbul'da seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 3 valiz dolusu klasörle müracaat eden AKP bugün de ek bir dilekçe sundu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kaybettiği İstanbul Büyükşehir seçimine itiraz üstüne itirazda bulunuyor. 


AKP'nin itirazı üzerine binlerce sandık yeniden sayılmış, ancak sonuç değişmemişti. 17 Nisan Çarşamba akşamı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası verilmişti.

3 VALİZ DOLUSU KLASÖR

Geçen hafta seçiminin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 3 valiz dolusu klasörle müracaat eden AKP bugün de ek bir dilekçe sundu. 

Dilekçe Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi YSK'ya verdi. 

KHK MAĞDURU OY DA KULLANMAYACAKMIŞ!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz daha önce KHK ile ihraç edilen kişilerin oy kullanmaması gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. 

Hukukçular ve siyasetçiler Yavuz'un bu sözlerine, "İnsaf ve hukukla bağdaşmayan bir beyanat." şeklinde itiraz etmişti.  

ŞAKA DEĞİL, KHK LİSTESİNİ YSK'YA SUNDULAR

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz bugün AA'ya verdiği mülakatta aklan ziyan gerekçeyi YSK'ya sunduklarını itiraf etti. 

Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini ve bu isimlerin yer aldığı listeyi YSK'ya sunduklarını söyledi.

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