[FLAŞ] AKP'de İstanbul hazımsızlığı: Yine dilekçe verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kaybettiği İstanbul Büyükşehir seçimine itiraz üstüne itirazda bulunuyor.





3 VALİZ DOLUSU KLASÖR





Geçen hafta seçiminin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 3 valiz dolusu klasörle müracaat eden AKP bugün de ek bir dilekçe sundu.





Dilekçe Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi YSK'ya verdi.





KHK MAĞDURU OY DA KULLANMAYACAKMIŞ!





AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz daha önce KHK ile ihraç edilen kişilerin oy kullanmaması gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.





Hukukçular ve siyasetçiler Yavuz'un bu sözlerine, "İnsaf ve hukukla bağdaşmayan bir beyanat." şeklinde itiraz etmişti.

AKP'nin itirazı üzerine binlerce sandık yeniden sayılmış, ancak sonuç değişmemişti. 17 Nisan Çarşamba akşamı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası verilmişti.