[FLAŞ] Akar: Mektubun üslubu uygun değil, cevap hazırlıyoruz

Akar, "Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili'nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız." ifadelerini kullandı.





AKAR, MEVKİDAŞI SHANAHAN İLE YARIN TELEFONLA GÖRÜŞECEK





"Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir." diyen Akar, Amerika ile temasların devam ettiğini vurguladı.





Akar, şöyle konuştu: "Yarın ABD Savunma Bakan Vekili ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bu telefon görüşmesinde ve diğer temaslarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nin bilinen görüşlerini, taleplerini tekrar tekrar masaya koyduk, koymaya devam edeceğiz."





İster mektup ister karşılıklı görüşme olsun bilinen görüşlerini açık bir şekilde ifade etmeye devam edeceklerini belirten Akar, "Taleplerimizi belirtmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı tutum ve davranış içinde olmayı sürdüreceğiz." dedi





MEKTUP 6 HAZİRAN'DA GELDİ



