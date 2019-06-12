Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Akar: Mektubun üslubu uygun değil, cevap hazırlıyoruz /12 Haziran 2019 12:12

[FLAŞ] Akar: Mektubun üslubu uygun değil, cevap hazırlıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın "S-400 muhtırası" diye nitelenen mektubuna dair sessizliğini bozdu. Akar ne dedi?

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran'da kendisine gönderdiği mektuba dair, ''Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz." dedi.

Akar, "Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili'nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız." ifadelerini kullandı. 

AKAR, MEVKİDAŞI SHANAHAN İLE YARIN TELEFONLA GÖRÜŞECEK

"Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir." diyen Akar, Amerika ile temasların devam ettiğini vurguladı. 

Akar, şöyle konuştu: "Yarın ABD Savunma Bakan Vekili ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bu telefon görüşmesinde ve diğer temaslarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nin bilinen görüşlerini, taleplerini tekrar tekrar masaya koyduk, koymaya devam edeceğiz." 

İster mektup ister karşılıklı görüşme olsun bilinen görüşlerini açık bir şekilde ifade etmeye devam edeceklerini belirten Akar, "Taleplerimizi belirtmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı tutum ve davranış içinde olmayı sürdüreceğiz." dedi

MEKTUP 6 HAZİRAN'DA GELDİ

Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubu diplomasi çevrelerinin dikkatle takip ettiği Foreign Policy dergisine sızdırılmıştı. 

Mektupta, Rus hava savunma sistemi S-400'ü teslim alması halinde Türkiye'nin F-35 taarruz uçağı projesinden çıkarılacağı ve Amerika'da eğitim gören pilotların geri gönderileceği belirtilmişti. 

Akar'ın mevkidaşının imzasını taşıyan mektupta müeyyidelerin bununla da sınırlı kalmayacağının altı çizilmişti. Mektubun üslubu ve muhtevası çok ağır bulunan mektup "2'nci Johnson Mektubu" diye nitelenmişti. 

5 Haziran 1964'te ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye gönderilen mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmemesi gerektiği belirtilirek diplomatik teamülleri aşan ifadeler kullanılmıştı. 

Pilotların eğitimi 11 Haziran itibarıyla durdurulmuştu. 

KONGRE MÜEYYİDE İÇİN OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALDI

Amerikan Kongresi de S-400'de geri adım atmaması halinde, Hasımlara Karşı Müeyyidelerle Mücadele Kanunu'nda (CAATSA) yer alan müeyyidelerin Türkiye'ye karşı uygulanmasına imkân veren karar tasarısını oy birliği ile kabul etmişti. 
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