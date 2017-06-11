Flaş! AİHM KHK'yla ihraç edilen 50 bin memurla ilgili davayı karara bağlıyor

28 bini öğretmen 50 bin ihraç oldu







672 sayılı KHK ile 28 bin 163’ü öğretmen olmak üzere 50 bin 875 kamu görevlisi tek kararla meslekten ihraç edilmişti. İhraç edilenler arasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Aile Bakanlığı, SGK,Tarım, Gümrük, İçişleri, Maliye Bakanlığı’nda da binlerce kamu görevlisi de bulunuyordu.





Adaletbiz.com’un haberine göre, konuya ilişkin AİHM’in yaptığı açıklamada; öğretmen Gökhan Köksal, 1978 doğumlu ve Ankara’da yaşayan bir Türk vatandaşı olduğunu ve Erzurum’daki “1071 Malazgirt” ilkokulunda öğretmenlik yaptığını belirtti. Davanın, Köksal’in, darbe girişimi sonrasında alınan önlemler bağlamında yasama kararnamesiyle görevden alınmasıyla ilgili olduğu aktarıldı.





“25 Temmuz 2016’da Sn. Köksal, 21 Temmuz 2016’da bir olağanüstü hal ilan edildiğinde alınan tedbirler kapsamında açığa alınmıştır. 1 Eylül 2016’da, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırıldı. Kanun Hükmünde Kararname terör örgütlerine üye veya irtibatlı veya iltisaklı olduğu addedilen 50.875 memurun görevden alınmasına ilişkindir. 672 sayılı KHK Milli Güvenlik Kurulu tarafından Devlete zararı olan faaliyetlerde bulunmak için bulunan yapılar veya grupları tanımlamıştır. Yasama Kararnamesi ile görevden alınanların hiçbir zaman kamuda tekrar görev almaları mümkün olmayıp aynı zamanda pasaportları da iptal edildi.” dendi.





Köksal Anayasa Mahkemesi’nden görevden alınmasına itiraz etmek için kendisine münferiden bir başvuruda bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, temyiz hala beklemede olduğu söylendi.





OHAL Komisyonu da AİHM değerlendirmesi girdi





Ve özetle şöyle devam edildi: “Acil durumla ilgili olarak alınan önlemlerin gözden geçirilmesi için Komisyonun kurulmasına ilişkin 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2 Ocak 2017’de Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılarak 23 Ocak 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 §§ 1, 2 ve 3 (a) maddesine dayanan Köksal, bir mahkemeye erişim hakkı,bir suçtan muaf tutulma hakkı ve derhal bilgi edinme hakkı ihlalinden şikayetçi Suçlamanın kendisine karşı. Köksal, 7. Madde’ye (kanunsuz ceza) dayanarak, işlendiği sırada suç teşkil etmeyen fiiller temelinde görevden alınacağından yakınır.”





“Köksal ayrıca, 8. maddede (özel ve aile hayatına saygı hakkı), 10 (ifade özgürlüğü), 11 (dernek kurma ve dernekleşme özgürlüğü), 13 (etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkı) haklarından ve özgürlüklerinden feragat ettiğini savunmaktadır ) Ve 14 (ayrımcılığın yasaklanması).”