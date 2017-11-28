Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Adımı kullanıyorlar, babamın oğlu olsa... /28 Kasım 2017 13:02

Flaş! Adımı kullanıyorlar, babamın oğlu olsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında oldukça ilginç ifadeler kullandı. Adının kullanıldığını söyleyen Erdoğan, kendisinin doğrudan talimatı olmadan yapılan işleri kabul etmeyeceğini belirtti.

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Yazılı emirle iş yapmayanlar yandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da son zamanlarda kulağına sıkça geldiğini açıkladığı durumu partililerle paylaştı. Erdoğan, bazı kimselerin kendi ismini kullanarak taleplerde bulunduğunu belirterek "Ekranları başında izleyen tüm milletime de sesleniyorum. Ben birine bir şey söyleyeceksem kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok" dedi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda daha sık kulağıma gelen hususu paylaşmak istiyorum” diyerek başladığı konuşmasında, kendi ismini kullanarak taleplerde bulunan kişilere itibar edilmemesini istedi.

Yoğun ve verimli bir haftayı geride bıraktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli arkadaşlar bugün sizlerle eskiden beri yaşanan ancak son zamanlarda daha sık kulağıma gelen, beni de rahatsız eden bir hususu paylaşmak istiyorum. Bürokrasi başta olmak üzere pek çok yerde nerede tembellik yapan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle işin için sığınmaya çalışıyor: Beyefendi, Cumhurbaşkanımız böyle istiyor veya Külliye böyle istiyor. Bu yöntemin her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Ekranları başında izleyen tüm milletime de sesleniyorum. Ben birine bir şey söyleyeceksem kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok, bunu bizzat kendim yaparım.Bırakınız Türkiye’yi dünyada bu konuda açık yürekli kararlı liderleri az görürsünüz. Bu kadar net. Kafasında 40 tilki dolaştırıp kuyruklarını birbirine değdirmeyen riyakarlardan olmadık olmayacağız. Bu da böyle biline” dedi.

‘BABAMIN OĞLU OLSA KAPIDAN GERİ KOYUN’

Erdoğan, sözlerine “Milletimizle aramıza kimseyi sokmamak için yedi düvele meydan okuduk. Birilerinin çıkıp milletimizle aramıza girmesine izin veremeyiz. Beyefendi, Cumhurbaşkanı böyle istiyor sözü, adeta bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi haline dönüştü. Kim olursa olsun, sorun çözme makamında olduğu halde sürekli şikayet eden, bizi bahane ederek kendini temize çıkarmaya çalışan herkes benim gözümde başarısız kişidir. Bunu böyle bilin. Bakan bakanlığını tıkayacak, bürokrat bürokratlığını tıkayacak ondan sonra da suçu bize atacak. Önüme getirilen tüm konularda kararımı muhataplarıma olumlu veya olumsuz olarak açıkça ifade etmişimdir. Arkadan başka işler çevirmek asla tarzım değildir. Tarzımız doğruya doğru yanlışa yanlış demektir. Yeni bir bürokratik oligarşi tesis etmeye çalışmaları asla kabul edilir değildir. Şahsımın adı kullanılarak kurallar kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Ben bir bürokratımı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koyun.

Adımı kullanarak size kim geliyorsa benden bir telefon almıyorsanız bana sorun. Bunu teyit etmiyorsam bu insanları lütfen gönderin. Ne demek adımı kullanmak? Bu bizim siyaset etme anlayışımıza terstir. Bunu yapanlar hepsi sahtekardır, dolandırıcıdır. Bunlara yol vermeyin. İsmimi, unvanını kendi yanlışına alet etmeye kalkan hiç kimseyi affedemem. Meclis’teki, partideki, Cumhurbaşkanlığındaki özel kalem görevlileri ile şahsıma iletmelerini rica ediyorum” şeklinde devam etti.
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