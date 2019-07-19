Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Acı haber ard arda geldi: İki şehit /19 Temmuz 2019 19:21

[FLAŞ] Acı haber ard arda geldi: İki şehit

Yurt içinde ve dışında mehmetçiğin hain terör örgütüne yönelik operasyonu sürüyor. Bugün ise bu operasyonlardan acı haberler peşe peşe geldi. Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir uzman onbaşı şehit düştü. Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında ise Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un aracına roketli saldırı düzenlendi. Binbaşı Akkuş kurtarılamadı.

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Hain saldırı Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş'un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Saldırı sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PENÇE HAREKATINDA BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı töreristlerle girilen çatışmada ise Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın acı haberi, Konya'nın Çeltik ilçesindeki ailesine ulaştı. Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Ali Meşe ve askeri yetkililer, Kaşören Mahallesi'ndeki İsmail ve Fatma Ünal çiftine oğullarını şehadetini bildirdi.Bekar olduğu öğrenilen şehit Ünal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kaşören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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