FLAŞ... ABD'li savcı: Zarrab bugün ayakkabı kutularında verdiği rüşvetleri anlatacak

İran'a yönelik ambargoyu delme ve kara para aklama suçlamasıyla ABD'de başlayan davada Rıza Sarraf'ın tanık olarak bugünkü duruşmada ifade vereceği açıklandı.

Savcı David Denton, Sarraf'ın iddia makamının "yıldız tanığı" olacağını belirterek "olayın iç yüzünü anlatacağını ve yalanların ardındaki gerçekleri ortaya çıkaracağını" kaydetti.

Sarraf, davada yargılanan tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın aleyhine tanıklık yapacak.

Savcı, jüri üyelerine Sarraf'ın Türkiye ve İran hükümeti yetkililerinin ABD yasalarını delmek için "petrol karşılığı altın ticareti" adı altında nasıl bir tezgâh kurduklarını anlatacağını aktardı. Savcı ayrıca Sarraf'ın "Türk yetkililere ayakkabı kutularına konulan paralarla nasıl sus payı verildiğinin anlatacağını" kaydetti. Denton, bu tezgahın ortaya çıkmasının Türk ve İranlı bakanlar tarafından engellendiğini belirtti.

İddianamede "Türk bakanlarla birlikte çok sayıda yetkiliye on milyonlarca dolar rüşvet verildiği" öne sürülüyor.

Suçunu 1 ay önce kabul etmiş

Mahkemede ortaya çıkan belgeye göre Sarraf, hakkındaki para aklama ve ambargoyu delme gibi suçlamaları 26 Ekim'de kabul etmiş ve bu yöndeki dilekçesini imzalamış.





Atilla'nın avukatı tanıklığa itiraz etti





Atilla'nın avukatı Victor Rocco da Sarraf'ın tanıklığına itiraz ederek İran asıllı işadamının güvenilirliği olmadığını, çünkü bu davanın onun işlediği suçlara karşı açıldığını ifade etti. Rocco, Sarraf'ın serbest kalmak ve muhtemelen ABD'nin tanık koruma programından yararlanmak için anlaşmaya gittiğini söyledi.





Avukatı Atilla'nın yolsuzluğa bulaşmadığını, rüşvet almadığını ve işine bağlı bir insan olduğunu dile getirdi.





Atilla hakkındaki iddiaları aktaran Savcı Denton, eski Halkbank yöneticisinin ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında bir milyar dolarlık açık oluşturduğunu ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.





Savcı Denton, Sarraf ve Atilla'nın Türkiye ile İran hükümeti yetkililerinin de dahil olduğu bir tezgâhın parçası olduğunu ifade etti.





AKP'den tepki





Davayı yakından takip eden Türkiye'de iktidardaki AKP'nin sözcüsü Mahir Ünal, Sarraf'ın tanıklık edeceğinin öğrenildiği dakikalarda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tiyatroyu sahneleyenleri biliyoruz. Bu oyunu tanımıyoruz" diye konuştu.





Ankara yargılamanın Türkiye'ye yönelik siyasi bir dava olduğunu ve soruşturmadaki delillerin sahte olduğunu iddia ediyor.





Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Sarraf Pazartesi günkü duruşmada davanın sanığı olmaktan çıkarılmış, tanıklar arasına eklenmişti. Bu, Sarraf'ın savcılıkla anlaşmaya giderek cezasının hafifletilmesi karşılığında iddia makamı lehine tanıklık edeceği anlamına geliyor.



