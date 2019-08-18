Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] ABD'den ortak harekat açıklaması /18 Ağustos 2019 09:32

[FLAŞ] ABD'den ortak harekat açıklaması

ABD Avrupa Komutanlığı, "Sınırdaki müşterek harekat merkezi için çabalar devam edecek" açıklamasında bulundu.

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ABD Avrupa Komutanlığı tarafından paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi: "ABD Avrupa Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty Şanlıurfa'da ABD - Türkiye müşterek harekat merkezi kurma çabalarını ilerletmek için bu hafta Türkiye'ye bir ziyarette bulundu." 

MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ 

"Devam eden müzakereler, geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen ve Türkiye'nin güvenlik endişeleri, DEAŞ'ın yeniden birleşmesini önlemek için Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlama ve Koalisyon ve ortaklarımızın DEAŞ'ın tamamen bozguna uğratma başarısına odaklanmasını sağlama konularına değinen askeri görüşmelerin hemen ardından gerçekleştirildi. Müşterek harekat merkezi bu çaba için planlama ve bilgi vermeyi sürdürecektir." 

TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK 

"Türk askeri yetkilileri ile ziyareti süresince Stephen M. Twitty, Türkiye'nin eskiden beri süregelen bir partner ve güvenilir NATO müttefiki olduğunun altını çizmiştir. Twitty ayrıca güçlü askeri ilişkilerin önemini vurgulamış ve ABD'nin, müşterek harekat merkezinin başarılı şekilde hayat geçirilmesi için Ankara'da verilen taahhütlere olan bağlılığını ifade etmiştir."

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