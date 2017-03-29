Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD'den Adil Öksüz açıklaması /29 Mart 2017 17:15

Flaş! ABD'den Adil Öksüz açıklaması

ABD Büyükelçiliği: Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereği iptalin nedenini kendisine bildirdik.

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianameye göre Adil Öksüz 21 Temmuz’da ABD Konsolosluğundan arandığı kamuoyuna yansıdı.

ABD, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama

ABD Büyükelçiliği: O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD’nin Türkiye Temsilciliği’ni arayarak, Adil Öksüz’ün Türkiye’den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz’ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz’ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık…
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