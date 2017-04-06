Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD'de tutuklu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'ndan referandum merkezli talep /06 Nisan 2017 13:42

Flaş! ABD'de tutuklu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'ndan referandum merkezli talep

ABD'de Reza Zarrab davasıyla bağlantılı olarak tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın kefalet duruşması için 10 Nisan tarihi belirlenmişti. Ancak Atilla'nın avukatları, kefalet duruşmasının iki hafta ertelenmesi için resmen başvurdular.

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Atilla’yı, Reuters’ın “New York’taki süper avukatlar” listesine yer alan Victor Rocco’nun temsil edeceği de resmen mahkemeye bildirildi.

Atilla adına mahkemeye başvuruda bulunan Rocco, Atilla’nın kefaletle tutuksuz yargılanıp yargılanmayacağına karar verilecek duruşma için mahkemeye 24 Nisan tarihini önerdi. Rocco, bu konuda savcılık ile de temasa geçtiklerini, savcılığın duruşmanın ertelenmesine itirazı olmadığını bildirdi.

Mahkemenin kabul etmesi halinde, Atilla’nın duruşması da, Zarrab için koyulan “avukatların çıkar çatışması” duruşmasıyla ile aynı gün, yani 24 Nisan’da yapılacak.

Zarrab’ın avukat ordusuna yeni kattığı iki isim, New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’in Zarrab davasında “çıkar çatışması içinde olup olmadıklarına” ilişkin duruşma için de hakim 24 Nisan tarihini belirlemişti.

Atilla adına savunma yapacağını mahkemeye bildiren Victor Rocco, özellikle aralarında devlet memurlarının da olduğu, “beyaz yakalıların” davalarında yaptığı başarılı savunmalarla tanınıyor.

Reuters Ricco’yu New York’taki beyaz yakalıların savunmasındaki “süper avukat” tanımlaması içine dahil etmişti.
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