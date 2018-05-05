FLAŞ... ABD'de Türkiye'ye silah ambargosunu kapsayan bütçe Meclis'te

Ankara-Washington hattını etkileyecek sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'in haberine göre ABD Temsilciler Meclisine 717 milyar dolarlık savunma bütçesini sundu. Bunun içinde ABD’nin Rusya ve Çin’le mücadele etmek için atacağı adımlar ve Türkiye’ye geçici olarak silah satışının durdurulması da var.







Habere göre ABD Silahlı Hizmet Komitesi’nin gelecek hafta bu konuyu gündemine alarak karar vereceği belirtildi. Gelecek hafta gerçekleşecek ve ABD’nin savunma bütçesini ve bu bütçenin nasıl harcanacağının masaya yatırılacağı NDAA toplantısında bu tasarının gündeme geleceği belirtildi. Henüz tasarının tam hali yok fakat paneli kontrol eden Cumhuriyetçiler ve azınlıktaki Demokratlar kendi tasarı özetlerini geçti.





Buna göre Çin konusunda Tayvan’ın savunmasının güçlendirilmesine katkı sağlanması ve Huawei ve ZTE gibi ünlü teknoloji şirketlerinin “riskli” teknolojilerini kullanmama kararının yanı sıra Rusya’ya da yeni yaptırımların gündeme geleceği duyuruldu.







Savunma Bakanlığı’nın ABD-Türkiye ilişkisi hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayarak bunu kongreye sunacağı belirtildi. Reuters, bu rapor hazırlanana kadar ABD’nin Türkiye’ye önemli savunma sistemlerinin satışını engelleyebileceğini aktardı.