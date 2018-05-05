Samanyolu Haber /Dünya / FLAŞ... ABD'de Türkiye'ye silah ambargosunu kapsayan bütçe Meclis'te /05 Mayıs 2018 11:37

FLAŞ... ABD'de Türkiye'ye silah ambargosunu kapsayan bütçe Meclis'te

İlişkilerin bir iyi bir kötü gittiği ABD-Türkiye hattında sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansı, Temsilciler Meclisi'nin 717 milyar dolarlık savunma bütçesini de tasarı olarak sundu. Tasarıda Türkiye'ye silah satışının da durdurulması var.

SHABER3.COM

Ankara-Washington hattını etkileyecek sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'in haberine göre ABD Temsilciler Meclisine 717 milyar dolarlık savunma bütçesini sundu. Bunun içinde ABD’nin Rusya ve Çin’le mücadele etmek için atacağı adımlar ve Türkiye’ye geçici olarak silah satışının durdurulması da var.

Habere göre ABD Silahlı Hizmet Komitesi’nin gelecek hafta bu konuyu gündemine alarak karar vereceği belirtildi. Gelecek hafta gerçekleşecek ve ABD’nin savunma bütçesini ve bu bütçenin nasıl harcanacağının masaya yatırılacağı NDAA toplantısında bu tasarının gündeme geleceği belirtildi. Henüz tasarının tam hali yok fakat paneli kontrol eden Cumhuriyetçiler ve azınlıktaki Demokratlar kendi tasarı özetlerini geçti.

Buna göre Çin konusunda Tayvan’ın savunmasının güçlendirilmesine katkı sağlanması ve Huawei ve ZTE gibi ünlü teknoloji şirketlerinin “riskli” teknolojilerini kullanmama kararının yanı sıra Rusya’ya da yeni yaptırımların gündeme geleceği duyuruldu.

Savunma Bakanlığı’nın ABD-Türkiye ilişkisi hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayarak bunu kongreye sunacağı belirtildi. Reuters, bu rapor hazırlanana kadar ABD’nin Türkiye’ye önemli savunma sistemlerinin satışını engelleyebileceğini aktardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FLAŞ... ABD'de Türkiye'ye silah ambargosunu kapsayan bütçe... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:22