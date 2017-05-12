Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma /12 Mayıs 2017 20:09

Flaş! ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma

Rusya'dan yapılan açıklamada Rus Su-30 uçağının Karadeniz'de Rusya sınırına yaklaşan ABD'ye ait P-8A Poseidon uçağını engellemek için uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

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Rusya açıkladı! Tehlikeli yakınlaşma

Son dakika: ABD'li NBC televizyonunun aktardığına göre, ABD Donanması'nın Avrupa Sözcüsü Pamela Kunze, 9 Mayıs'ta Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de rutin bir uçuş gerçekleştirilen ABD'ye ait P-8A Poseidon uçağına yedi metre kadar yakın bir mesafeden uçtuğunu söyledi.

Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus uçağının ABD uçağına güvenli bir mesafeden uçtuğu vurgulandı.

RUSYA SINIRINA YAKLAŞIYORDU

Karadeniz'deki uluslararası sularda Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit edildi. Hedefin engellenmesi için Su-30 uçağı havalandırıldı. Su-30'un güvenli bir mesafede yaklaşmasının ardından uçağın pilotu hedefin ABD'nin PSA Poseidon uçağını tespit etti.

Su-30, ABD'li pilotlara karşı bir ‘karşılama' manevrası gerçekleştirdi. ABD uçağı da daha sonra Rusya sınırından uzaklaşmak üzere rotasını değiştirdi" ifadeleri kullanıldı.
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