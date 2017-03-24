Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD, Türkiye'yi de kapsayan yasağın ne kadar süreceğini açıkladı /24 Mart 2017 09:02

Flaş! ABD, Türkiye'yi de kapsayan yasağın ne kadar süreceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner Washington’da düzenlenen IŞİD karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunurken, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yolları’nı etkileyen yasağa da değindi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Amerika’nın Sesi muhabirinin ‘uçak krizine’ ilişkin sorularını cevaplayan Sözcü Toner, “Bu yasak konusunda gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak gerekse diğer alanlarda görevli diplomatlarımız her alanda hatta hükümetler düzeyinde yasaktan etkilenen ülkelerle ve tabii ki Türkiye'yle temasları sürdürüyoruz. Bu karar ortada bir tehdit olduğu gerekçesiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı. Tehlikenin hâlâ sürdüğüne inanıyoruz. Ve bu tehdidin ortadan kalktığını görünceye kadar da yasak geçerli olmaya devam edecek” dedi.

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