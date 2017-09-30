Flaş! ABD özel savcısı AKP'ye yakın bir isme ifade celbi göndermiş

Özel Soruşturmacı Mueller, Türkiye, Rusya ve ABD ile ilişkileri ve suç kayıtları olan kişilerle bağları ile olan bir Türk işadamını sorgulamak istiyor.







Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan özel savcı Mueller, Michael Flynn’in Türkiye lobicisi müşterisinin yakın dostuna celpname gönderdiği ortaya çıktı.





Mueller, temel olarak, Ekim Alptekin’in Flynn’e ödediği 530 bin doların kaynağını öğrenmeye çalışıyor. Korkmaz’ın da Alptekin’e yakınlığı dolasıyla çağrıldığı anlaşılıyor.

Yeminli yapılan Büyük Jüri ifadesinde yalan söylemenin büyük bir sorumluluğu var.





ABD’de yabancı ülke veya kurumlar adına çalışmanın çok sıkı kuralları var. Bu kuralların ihlal edilip, edilmeğine bakıldığı anlaşılıyor.





Yazar, AKP-Rus lobi bağlarına yoğunlaşmıştı





ProPublica’dan Isaac Arnsdorf tarafından yayınlanan haber, bu celpnamenin bir kopyasının ele geçirildiği ve Sezgin Baran Korkmaz’a, 22 Eylül’de Washington’da büyük bir jüri önünde tanıklık yapması emredildiği kaydediliyor.





Isaac Arnsdorf, daha önce de yazdığı yazılarda ilk kez AKP hükümeti tarafından son yıllarda kurulan lobi tarzı STK’ların Rus işadamlarının koordinesi ile kurulduğunu ilk kez ortaya çıkarmıştı. Uzun araştırma yazılarında AKP lobileri ile Rusya’yı sonunda birbirine bağladığı iddia edilmişti.





Cuma akşamı ortaya çıkan Arnsdorf’un haberine göre ise Mueller’in celpnamesi ile birlikte “Büyük jüri, diğer suçların yanı sıra Yabancı Ajanlar Kayıt Yasasını da kapsayan federal ceza yasalarının muhtemel ihlallerinin soruşturmasını yürütüyor” uyarısı içeren bir de celpname gönderildi.





Daha önce Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Mueller’in soruşturmasının Ekim Alptekin’e yoğunlaştığı, Alptekin’in Flynn’e nereden para ödediğinin üzerinde düşüldüğü görülmüştü. Ekim Alptekin’in Flynn’e ödediği para ve geri aldığı %15’lik para uzun zamandır tartışılıyor.















Celp, Mueller ve terörizm soruşturmaları konusunda uzman özel hukuk danışmanı kıdemli yardımcı Zainab Ahmad tarafından imzalandı. Korkmaz, yorum taleplerine cevap vermedi.





Bu bilgilere göre tam bir hafta kadar önce Türk işadamı Mueller’in jürileri önünde yeminli ifade verdi, savcıların ve jürilerin sorularına yeminli cevap verdi.





Nedeni Ekim Alptekin’in yakın dostu olması





Kısa süre Donald Trump’in ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Flynn ile Korkmaz arasında doğrudan bağlantı olduğuna dair herhangi bir delil yok. Ancak 39 yaşındaki Korkmaz, seçimlerden kısa bir süre önce Flynn’i Türk çıkarları için lobi yapmak için tutan 40 yaşındaki Türk işadamı Ekim Alptekin’in yakın bir arkadaşı. Bir Türk vatandaşı olan Korkmaz, Mayıs ayında yaptığı radyo mülakatında 13 yaşında bulaşıkçı olarak iş hayatına başladığını ve şimdi ABD’den yüz milyonlarca doları Türkiye’ye getirdiğini söyledi. Şirketi, Türkiye, Ortadoğu, ABD ve Rusya’da bir dizi endüstrinin yanında suç işlediği iddia edilen veya suçtan mahkûm olanların da dâhil olduğu bazı projelere yatırım yapıyor.





Savcıların neden Korkmaz’ı tanık olarak dinlemek istedikleri açık değil.





Ancak muhtemel açıklaması Alptekin ile bağlantılı olması. Soruşturmaya yakın bir kişiye göre soruşturmacılar, Alptekin’in şirketinin Flynn’in şirketine ödediği paranın gerçek kaynağıyla ilgileniyorlar (Alptekin, Flynn ve Mueller’in temsilcileri yorum yapmaktan kaçındı).





Korkmaz ve Alptekin birlikte bir ticaret grubunda yer alıyorlar ve iş dünyasındaki çıkarları örtüşüyor. Korkmaz’ın şirketi SBK Holding, Alptekin’in başkanı olduğu Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi üyesi. SBK, Mayıs 2017’de Konsey tarafından Washington’daki Trump Otelde düzenlenen konferansının iki platin destekçisinden biriydi. Alptekin ve Korkmaz konferansın açılış konuşmalarını yaptı. Açıklamalarında Korkmaz, Alptekin’in, iş hayatında başarılı olması için kendisine yardım ettiğini söyledi ve Türkçe olarak “Belki de şu anda bulunduğum konuma Başbakanlık yatırım ajansı ve Sn Ekim’in desteğiyle eriştim” dedi.





Her ikisi de, orada bulunan hükümet yanlısı gazete köşe yazarının (Mahmut Övür) dediğine göre Eylül 2016’da Manhattan’daki Harvard Kulübünde yapılan bir toplantıya katıldı. Toplantı, yine New York’ta Alptekin tarafından ayarlanan ve iki Türk bakanın da katıldığı buluşma ile aynı hafta gerçekleşti. Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre buluşmada, Pennsylvania’da yaşayan Türkiye cumhurbaşkanına muhalif din adamı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye teslim edilmesi yönündeki olası planlar görüşüldü.





Alptekin, Mayıs ayında yapılan ABD – Türkiye İş Konseyi toplantısındaki konuşmasında Flynn ile yaptığı çalışmaları savundu “Birçoğunuzun medyada okuduğunuz gibi Flynn Intel Grubu’nu seçimden önce 2016’da, Türk-Amerikan ilişkilerinin ne durumda olduğu, ne yöne gittiği ve ilişkinin önündeki engelleri anlamak konusunda bana yardım etmek üzere tuttum” dedi. Alptekin; “Amacım, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini devirmeye çalıştığından şüphelendiği Gülen’de tehdit olarak ne gördüğünü kuruluşların anlamasına yardımcı olmak için bağımsız bir araştırma başlatmak ve objektif gerçekleri kanıtlamaktı” dedi.





Flynn’in şirketine nihayetinde 450.000 dolar kazandıran Alptekin ile lobicilik anlaşmasının ortaya çıkması Flynn’i yasal olarak tehlikeye attı çünkü Flynn, başlangıçta yabancı bir temsilci olarak çalışacağını Adalet Bakanlığına bildirmemişti.





SBK’nin Rusya yatırımları dikkat çekiyor





Korkmaz’a göre yapmakta olduğu işin çıkar alanları çok çeşitli… Bir Türk yetkili kuruluşun Eylül 2016 tarihli açıklamasında belirttiği üzere SBK’nın Rusya enerji sektöründe büyük yatırımları var. Şirketin internet sitesi Rusya’daki işleri gösteriyor ancak ne olduklarını belirtmiyor.





Şirket birkaç yıl önce Rusya’da yüksek düzeyli bir altyapı projesi için nihayetinde başarısız olan bir teklif yaptı. SBK, 2014’te o dönemde Başkan Vladimir Putin için önemli önceliği olan büyük bir projeyi takip etti. Putin, Kırım’ı ilhak ettikten sonra Kırım’ı Rusya’ya bağlamak için Kerch Boğazı üzerinde bir köprü inşa etmek istedi. SBK, köprüyü inşa etmek için 850 milyon dolarlık finansman sağlamak amacıyla bir anlaşma imzaladı. Ancak iş, Putin’in çocukluğundaki en iyi arkadaşının liderliğindeki bir şirkete verildi.





Korkmaz’ın iş arkadaşları ve yatırım ortaklarının bir kısmı suçla mücadele makamları tarafından inceleniyor.





Termendzhyan





Mahkeme kayıtlarına göre Korkmaz, ABD’deki işlerini, uzun bir sabıka listesi bulunan Rus petrol tüccarı Levon Termendzhyan’ın başkanlığını yaptığı SBK Holdings USA olarak bilinen bir kardeş şirkette yürütüyor.





Kaliforniya Los Angeles Superior Mahkemesi’nde devam eden bir dava sırasında eski bir SBK Holdings USA çalışanı bu yıl içinde verdiği yeminli ifadesinde, İç Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin görüştüğü iki kişinin, kendisine, Termendzhyan’ın kara para aklama, vergi kaçırma ve kaçak petrol ticareti konularında ajanlar tarafından soruşturulduğunu söylediğini iddia etti.





SBK Holdings ABD’li avukatı, bu suçlamaları bir mahkeme dosyasında yer almaması gereken “ilgisiz ve akıl almaz iddialar” olarak nitelendirdi (Avukat, bu yazı için yorum yapmayı reddetti). SBK Holdings USA, eski çalışanını zimmetine para geçirmekle suçluyor ancak kişi bunu reddediyor.





2013 yılından bu yana Korkmaz’ın SBK Şirketi, Termendzhyan’ın bir başka şirketi ve Washakie Yenilenebilir Enerji adı verilen üçüncü bir Amerikan şirketi ile Türkiye’de 500 milyon dolarlık yatırım yaptı. Washakie, aşırı tutucu bir Mormon klanı olan Kingston Grubu tarafından kontrol edilen bir holdingin parçası.





Tehlikeli ilişkiler





2011 yılında Utah’ın o zamanki başsavcısı, Kingstons Grubunu “organize suç ailesi” olarak nitelendirmişti. Washakie, kurduğu biyoyakıt tesisi üretimde başarısız olduğu halde federal fonları tahsil etmeyi sürdürdüğü suçlamaları konusunda uzlaşmak için 2015 yılında 3 milyon dolar ceza ödedi.





Şubat 2016’da, İç Gelir Hizmetleri, Çevre Koruma Dairesi ve İç Güvenlik Bakanlığı’ndan federal ajanlar ailenin şirket bürolarından bazılarına baskın düzenledi. Soruşturma herhangi bir suçlamayla sonuçlanmadı.





Bir radyo söyleşisinde Korkmaz, Kingston’ları Türkiye’de yatırım yapmaya ikna ettiğini ve Alptekin’in, Kingston’un Türkiye’ye yatırım yapan bir biriminin yönetim kurulunda olduğunu söyledi. Kingston Group yorum taleplerine cevap vermedi.





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