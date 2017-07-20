Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD’den Türkiye'ye Anadolu Ajansı tepkisi /20 Temmuz 2017 09:52

Flaş! ABD’den Türkiye'ye Anadolu Ajansı tepkisi

ABD Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansı’nın (AA) Suriye’nin kuzeyindeki Amerikan askeri karargahlarının haritasını yayınlamasının, Türkiye hakkındaki kaygıları arttırdığını duyurdu.

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AA, Suriyeli Kürtlerin elindeki bölgede kurulu 10 Amerikan askeri karargahının konumlarının haritasını yayınlamıştı.

Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Amerikalı askeri yetkililerin haritanın kaynağını öğrenemediğini söyledi, ancak NATO müttefiki bir ülkenin yetkililerinin hassas bilgileri yayınlayarak Amerikan kuvvetlerini tehlikeye atmasının çok büyük kaygıya yol açtığını belirtti.

Galloway, ABD’nin bu konudaki kaygılarını Türk hükümetine ilettiğini de belirtti.

Pentagon yetkilileri askeri karargahların konumlarını gösteren haritadaki içerikleri doğrulamayı reddetti.

Anadolu Ajansı, Pazartesi günü Suriye’nin kuzeyindeki askeri tesisleri gösteren bir haber yayınlamıştı. Haberde Suriye Demokratik Güçleri arasında yer alan PKK bağlantılı YPG’ye destek için bölgede iki hava sahası ve sekiz askeri tesis kullanıldığı belirtiliyordu.

Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa’da 200 Amerikan askerinin yanı sıra 75 Fransız özel kuvvet gücünün yer aldığı bilgisi haberde yer alıyordu.
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