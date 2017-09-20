Flaş! 31 bin kişilik yeni fişleme listesi

Hükümet yandaşı Yeni Şafak’ın haberine göre, MİT’in elde ettiği serverlar üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından da inceleme yapıldığı iddia edildi. Emniyet, serverlarda, kullanıcıların kimliğini temsil eden 31 bin ID numarası tespit ettiği, bu numaralara ait olduğu belirtilen 1,5 milyon konuşmanın yer aldığı mesaj ve maile de ulaşıldığı öne sürüldü.







Liste savcılığa gönderilecek





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaları yürüten emniyetin söz konusu incelemeyi tamamlamasının ardından 31 bin kişilik listeyi yazışma içerikleriyle birlikte savcılıklara göndereceği ifade edildi.