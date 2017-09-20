Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! 31 bin kişilik yeni fişleme listesi /20 Eylül 2017 11:25

Flaş! 31 bin kişilik yeni fişleme listesi

15 Temmuz sonrası tutuklamalara gerekçe yapılan ve hukuki delil niteliği taşımayan bylock için yeni liste hazırlandı. İddiaya göre, MİT’in byLock serverları üzerinde inceleme yapan emniyet, 31 bin ID numarası ile bu numaralara ait olduğu belirtilen 1,5 milyon yazışmayı ortaya çıkardığı iddia etti. Bu süreçte 31 bin kişiye operasyon yapılacağı konuşuluyor.

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Hükümet yandaşı Yeni Şafak’ın haberine göre, MİT’in elde ettiği serverlar üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından da inceleme yapıldığı iddia edildi. Emniyet, serverlarda, kullanıcıların kimliğini temsil eden 31 bin ID numarası tespit ettiği, bu numaralara ait olduğu belirtilen 1,5 milyon konuşmanın yer aldığı mesaj ve maile de ulaşıldığı öne sürüldü.

Liste savcılığa gönderilecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaları yürüten emniyetin söz konusu incelemeyi tamamlamasının ardından 31 bin kişilik listeyi yazışma içerikleriyle birlikte savcılıklara göndereceği ifade edildi.
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