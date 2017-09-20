Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! 14 tutuklama talebi /20 Eylül 2017 15:40

Flaş! 14 tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bank Asya’nın kiralık kasalarında 1 dolar bulunan kişilere yönelik cadı avı kapsamında gözaltına alınan müşterilerden 14’ü tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

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14 tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz günlerde Bank Asya'nın kiralık kasaları açılmış ve  1 dolar bulunan müşterilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Kasalardan 3 adet de Fethullah Gülen imzalı saat çıkmıştı. Cadı avı kapsamında 50 banka müşterisi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 37'si gözaltına alınmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 14 banka müşterisi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Buradaki sorguları ardından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Şüphelilerin sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde devam ediyor.

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