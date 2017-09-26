Flaş! 14 MİT personeli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski 15 MİT personeli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Ankara Adliyesi’nde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay’a ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, sorgulanan şüphelilerden 14’ünün tutuklanmasına, birinin de yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.