Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! 14 MİT personeli tutuklandı /26 Eylül 2017 20:36

Flaş! 14 MİT personeli tutuklandı

15 Temmuz Darbe girişiminde sonra sözde “F…” soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski MİT personelinden 14’ünün tutuklanmasına karar verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski 15 MİT personeli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesi’nde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay’a ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorgulanan şüphelilerden 14’ünün tutuklanmasına, birinin de yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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