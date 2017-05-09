Flaş! 110 askere gözaltı

20 ilde cadı avı





Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü cadı avı kapsamında, Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da ve KKTC'de, 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda, askeri personelin makam ve ikametlerindeki aramalar sürüyor.





Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunanlardan 67'sinin astsubay, 16'sının teğmen, 18'inin üsteğmen, 3'ünün yüzbaşı, 3'ünün binbaşı, 1'inin kıdemli albay, 2'sinin ise askeri okul öğrencisi oldukları öğrenildi.



