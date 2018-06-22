Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiyatları düşürmek için patates ve soğan ithal edilmesine karar verildi /22 Haziran 2018 01:11

Fiyatları düşürmek için patates ve soğan ithal edilmesine karar verildi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye'nin fiyatları düşürmek için patates soğan ithal edeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde fiyatı hızla yükselensoğan ve patateste ithalata izin vereceklerini açıkladı.

Özel bir haber kanalına açıklamalarda bulunan Zeybekci, "Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele" dedi. Soğan ve patates fiyatında yükselişe değinen Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlarımız olacak. Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, kısıtlı miktarda bir paket şeklinde olacak." diye konuştu.

PATATESTE EKİM ALANI AZALDI

Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, üretim maliyetlerindeki artış ve geçen yıllara oranla ekim alanlarının azaldığına dikkati çekerken, patates fiyatlarının da bu nedenle arttığını söyledi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'nın merkez ve köylerinde nisan ayı başında ekimi yapılan patatesin 20 gün içinde hasadının başlaması bekleniyor. Üretim maliyetleri artan patatesin ilçedeki ekim alanları, son 3 yılda önemli ölçüde azaldı.

2 yıl önce 28 bin dekar alanda 300 bin ton patates üretilen ilçede, geçen yıl 18 bin dekar alanda 140 bin ton civarında üretim gerçekleşti. Bu yıl ise 15 bin dekar alanda patates ekimi yapılırken, üretimin de buna paralel düşmesi bekleniyor. 

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