Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiyatlardan dolayı çeyrek altın fiilen bitiyor /11 Temmuz 2018 15:58

Fiyatlardan dolayı çeyrek altın fiilen bitiyor

Daha önce düğünlerin bir numarası olan çeyrek altın, altın fiyatlarındaki artışın ardından unutuldu. Çeyrek altın üretimi 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı. Gram altın üretimi ise yüzde 45 arttı.

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Darphane’nin altın üretimi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 azalarak 19,9 tona gerilerken, çeyrek altın üretimi de yüzde 36 düşüş gösterdi.

Gram altın üretimi ise yüzde 45 oranında bir artış gösterdi.

Sözcü'nün haberine göre, çeyrek basımının azalmasını artan altın fiyatına bağlayan Kapalı Çarşı’da yıllardır kuyumculuk yapan Yusuf Atalay, ” Normal şartlarda şu an düğün sezonu açıldı. Eskiden olsaydı çeyrek dayanmazdı ancak fiyatlar böyle olduğundan vatandaşlar gram altına yöneliyor. Düğünlerde çeyrek takmak artık lüks oldu” ifadelerini kullandı.
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