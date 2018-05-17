Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiyatlar dizginlenemeyince akaryakıtta sabit fiyata geçildi /17 Mayıs 2018 09:29

Fiyatlar dizginlenemeyince akaryakıtta sabit fiyata geçildi

Dolar ve dünya petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzinin fiyatı 6.25, mazotun litresi ise 5.7 TL’yi geçerken Hükümet seçim öncesi yaşanan rahatsızlığı engellemek için ‘sabit fiyat’ adımı attı.

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Geçen hafta EPDK’nın akaryakıt istasyonlarına getirdiği kar limiti uygulaması başarısız olan AKP bu kez de Maliye’yi devreye soktu ve hareketli ÖTV sistemine geçti. Buna göre akaryakıtta dolar ve petrol fiyatlarının etkisiyle maliyet arttıkça bunun tüketiciye yansımaması için ÖTV oranı aynı miktarda düşürülecek. Böylece tüketicinin aldığı akaryakıtın fiyatı aynı kalacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bugün itibariyle bu ürünlerde meydana gelecek artış miktarı kadar ÖTV oranı azaltılacak. Böylece petrol fiyatları ve döviz kuru artışından dolayı meydana gelecek fiyat artışları vatandaşa yansımayacak. Düzenlemeyle petrol fiyatlarında ve döviz kurunda azalma meydana gelmesi halinde ise bu ürünlerde bugün itibariyle geçerli olan ÖTV oranları uygulanacak.

Hükümet bu kararıyla dolaylı da olsa, akaryakıt ürünlerinde uygulanan otomatik fiyat mekanizmasını kaldırmış oldu. Otomatik fiyatlama sistemi 5 işgününde dolar ve dünya akaryakıt fiyatlarındaki değişim art-eksi yüzde 3’ten büyük bir maliyet değişimi çıkarırsa bunun tüketici fiyatlarına yansıtılması şeklinde uygulanıyor. Türkiye ise şimdi vergi oranlarını dengeleyerek bu sistemin tüketiciye yansımasını durdurmuş oluyor.

Yapılan sistem ilk etapta enflasyonu önlemek açısından olumlu sonuçlar doğursa da orta vadede bütçe gelirlerinde kayıp ve cari açıkta artış gibi riskleri gündeme getiriyor.
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