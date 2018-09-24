Fiyatı katlanan sıfır otomobile ÖTV indirimi geldi

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, döviz kurundaki artış otomobil pazarını vurunca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah indirilerek vergi oranları düşürüldü ve otomobil piyasasının canlanması hedeflendi.







Vergi oranları ise olduğu gibi kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklikle şimdiye kadar en düşük ÖTV oranı olan yüzde 45 oranı sahip araçların baz fiyatı 46 bin liradan 70 bin liraya çıkarıldı. Böylece şimdiye kadar baz fiyatı 69 bin lira olan otomobiller yüzde 50 yerine yüzde 45 ÖTV oranına sahip olacak.





Bu otomobillerde vergi 3 bin 450 lira inecek. Otomobilin nihai satış fiyatı da 115 bin 932 yerine 112 bin 470 liraya inecek. Tabii ki baz fiyatı 46 bin ile 70 bin lira arasında olan tüm otomobillerde ÖTV oranı yüzde 50 yerine 45 olacak ve baz fiyata göre yüzde 5 daha az vergi ödenecek.





EN UCUZ OTOMOBİLDE 3 BİN LİRA





Şu anda piyasada satılan en ucuz otomobillerden birisi olan ve 93 bin 900 liraya satılan otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda 91 bin 117 liraya düşmüş olacak.





ORTA HALLİDE 8 BİN 100 LİRA







Orta ve üst segmentteki otomobillerde ise ÖTV oranı artışı 10 puan olduğu için artan matrahın altında kalan tutarlarda baz fiyatı olan otomobillerde fiyat düşüşü daha yüksek olacak. Örneğin şimdiye kadar ÖTV oranı yüzde 60 olan baz fiyatı 81 bin lira olan araçlarda ÖTV artık yüzde 50 olarak kesilecek. Bu durumda aynı otomobilin ÖTV tutarı 48 bin 600 liradan 40 bin 500 liraya gerileyecek. Vergi 8 bin 100 lira düşünce otomobilin fiyatı da 144 bin 180 yerine 136 bin 80 liraya inmiş olacak.





PAHALIDA 11 BİN 500 LİRA FARK





Fiyatı 250 bin liranın üstündeki otomobillerde ise ÖTV matrahı düşüş ile sağlanacak fayda 11 bin 500 lira ve üstünde olacak. Oran olarak değişmese de baz fiyatı yükseldikçe indirim miktarı da fazla olacak. Şu anda piyasada 262 bin 200 liraya satılan otomobil ÖTV indirimi ile birlikte 250 bin 700 liraya satılmaya başlanacak. Otomobilin ÖTV tutarı 126 bin 500 liradan 115 bine gerileyecek. Çünkü şimdiye kadar yüzde 110 ÖTV'si olan otomobilin vergisi yeni düzenleme ile yüzde 100'e inecek.