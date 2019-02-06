Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiyat artışlarına polisiye çözüm aranıyor... 5 ilde hallere baskın /06 Şubat 2019 17:32

Fiyat artışlarına polisiye çözüm aranıyor... 5 ilde hallere baskın

Fiyatların yükselişine polisiye tedbirlerle önlem alınmaya çalışılıyor. Ticaret Bakanlığı 5 ilde eşzamanlı hal denetimi yaptı.

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Ticaret Bakanlığı'nca, Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta marketler, pazar yerleri ve toptancılar olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerine hız verildi.

Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmediği halde bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri belirlemek amacıyla Türkiye genelinde birçok ilde denetimlerini etkinlikle sürdüren Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, ticaret müfettişleriyle il ticaret müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı.

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