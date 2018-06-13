Fiyasko mu, aşırı talep mi?

Hükümetin KDV ve tapu harcı indirimleri, kamu bankalarının aylık yüzde 0.98’lik kredi faizi uygulaması ve dev firmaların yüzde 20 indirim ile yüzde 5 gibi düşük peşinat oranlarıyla desteklediği kampanyaya AKP’ye yakın medya da destek verirken istenen satış rakamlarının çok uzağında kalındı.







Kampanyanın en önemli ayaklarından birini oluşturan ve sektördeki 3 ayrı çatı örgütüne bağlı yaklaşık 50 büyük firmanın satış kampanyasına uygulanan tüm avantajlara karşın sadece 2 bin konutluk talep geldi. Şirketler tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.