Fiyasko mu, aşırı talep mi?

Hükümetin KDV ve tapu harcı indirimleri, kamu bankalarının aylık yüzde 0.98’lik kredi faizi uygulaması ve dev firmaların yüzde 20 indirim ile yüzde 5 gibi düşük peşinat oranlarıyla desteklediği kampanyaya AKP’ye yakın medya da destek verirken istenen satış rakamlarının çok uzağında kalındı.
Kampanyanın en önemli ayaklarından birini oluşturan ve sektördeki 3 ayrı çatı örgütüne bağlı yaklaşık 50 büyük firmanın satış kampanyasına uygulanan tüm avantajlara karşın sadece 2 bin konutluk talep geldi. Şirketler tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yaptığı yazılı açıklamada, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İNDER iş birliğiyle düzenlenen kampanyayı 'aşırı talep görmesi' nedeniyle 15 gün uzatma kararı aldıklarını öne sürerken kampanya kapsamında 15 Mayıs-11 Haziran'da yaklaşık 2 bin adet konut satıldığını belirtti