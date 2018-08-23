Fitch'ten Türkiye'ye bir uyarı daha

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve ülkedeki makroekonomik istikrarsızlığın devam etmesiyle bankalardan sonra bu sefer de Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine yönelik uyarıda bulundu.





Fitch yayımladığı basın açıklamasında, Türkiye’deki sigorta şirketlerinin tamamen öz kaynakla finanse edildiğinden dolayı, banka ve birçok şirketin aksine döviz riskine maruz kalmadığına dikkat çekiyor.





Ancak, son haftalarda Türk Lirası'nda yaşanan önemli değer kaybı, dolaylı yolla sigorta şirketleri üzerindeki baskıyı arttırıyor. Öncelikle ülkenin kredi notunun düşürülmesi ve bankacılık sektörünün zarar görmesi sigorta şirketlerinin varlık kalitesini olumsuz yönde ekiliyor.





Ayrıca araçların yedek parçalarının çoğunluğunun Dolar ile ithal edilmesi de araç onarım maliyetini önemli ölçüde yükseltiyor. Öte yandan, ülkedeki enflasyon rakamlarının giderek artması (Temmuz ayında yüzde 15,9), tüketicinin alım gücünü zayıflatıyor ve sigorta sektörünü de etkiliyor.





Geçtiğimiz ocak ayında Fitch, Türk hükümetinin zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasını uzatma kararının 2018'de sigorta şirketlerinin kazançlarında ciddi şekilde düşüşe yol açmasının muhtemel olduğunu belirtmişti.





Fitch, söz konusu uygulama sonucu Türkiye'de hayat dışı sigorta sektörünün toplamda kâr üretmek için yatırım gelirlerine daha bağımlı hale geleceğini vurguladı.





Ancak buna rağmen kurum, faiz oranlarının yüksek kalması nedeniyle ve güçlü yatırım gelirlerinin yardımıyla 2018'de azaltılmış olsa da sigortacılık sektöründen genel bir kâr elde edileceğini öngörüyor.





Euronews