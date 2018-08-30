Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'den yeni açıklama: TL'deki değer kaybı sürerse... /30 Ağustos 2018 14:50

Fitch'den yeni açıklama: TL'deki değer kaybı sürerse...

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, "Lira'daki değer kaybı Türk bankalarına yönelik riskleri artırıyor" dendi.

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Fitch'in raporunda, "Türk bankalarının sermaye pozisyonları, TL'deki değer kaybı, yükselen faiz oranları ve varlık kalitesindeki düşüşle zayıflayacak" ifadeleri yer aldı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Fitch, "Kredi yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sunulan yeni çerçeve, takipteki kredi kategorisine yük olarak gelecek" dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's de üç gün önce, Türkiye'deki 20 bankanın notunu indirmişti. Moody's buna gerekçe olarak Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimalini gösterdi.
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