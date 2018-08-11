Samanyolu Haber /Dünya / Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltiyor /11 Ağustos 2018 09:57

Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltiyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın kredi notunu yükselttiğini duyurdu.

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Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun 'B' seviyesinden 'BB-' seviyesine yükseltildiği, görünümünün ise 'durağan' olduğu bildirildi. Ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir bir seviye kazandığı belirtilen açıklamada, borç yardımı önlemlerinin önemli hal aldığı kaydedildi.

Kamu finansmanının gelişmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Yunanistan ile Avrupalı kreditörler arasındaki ilişkinin önemli derece iyileştiği vurgulandı.

Ekonomik toparlanmanın zaman içinde sürdürülebilir olması durumunda Yunanistan'ın kredi notunun yükseltilebileceğine işaret edilen açıklamada, mali politikada gevşeme veya bankacılık sektöründe olumsuz gelişmelerin riskleri artırması durumlarında ise ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

Yunanistan ekonomisinin 5 çeyrek üst üste büyüme gösterdiğine yer verilen açıklamada, ekonominin 2018'de yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 2.3 oranında büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.
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