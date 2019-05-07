Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch: Türkiye'de ekstra belirsizlik olacak /07 Mayıs 2019 16:20

Fitch: Türkiye'de ekstra belirsizlik olacak

Fitch Ratings Türkiye analisti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin 'ekstra belirsizlik' anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye analisti Edward Parker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık iki ay daha belirsizlik anlamına geldiğini belirtti. Parker Reuters'a yaptığı açıklamada "Seçimlerin yenilenecek olmasıyla yaklaşık iki ay daha ekstra belirsizlik olacak" dedi.

Fitch, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin BB olan kredi notunu teyit ederken, negatif olan not görünümü değiştirmemişti.

Ancak Parker, "Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması" durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söyledi.

Bu arada seçimin yenilenmesi kararının ardından dolar/TL 6.1985'e kadar yükseldikten sonra 6.15'ler civarına geriledi. Euro da 6.9530'u gördükten sonra 6.88 seviyesinde seyrediyor.
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