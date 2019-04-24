Samanyolu Haber /Gündem / Fitch’ten Merkez Bankası açıklaması /24 Nisan 2019 15:20

Fitch’ten Merkez Bankası açıklaması

Fitch Solutions, yerel seçimler sonrası Türkiye değerlendirmesinde, önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın politika gevşemesi için çok az alanı olduğu görüşünü dile getirdi. Merkez Bankası'nın yıl içinde 400 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörüsünde bulundu.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in bağlı olduğu Fitch Group’a ait Fitch Solutions, yayımladığı dün tarihli haftalık bir raporda TCMB’nin yarınki para politikası kararı hakkında  şu değerlendirmede bulundu:

"Yabancı yatırımcılardan para girişini özendirmeye gerek duyduğu ve lokal tasarruf sahipleri için TL’nin çekiciliğini artırmaya gerek duyduğu göz önüne alındığında TCMB’nin önümüzdeki aylarda politika faizini gevşetecek alanı pek yok.

İstanbul’da muhalefetin kazandığı seçimlerin sonuçlarına itirazların devam etmesi siyasi belirsizliğin daha da artmasına yol açtı.

Döviz rezervlerinin gerilediği ve ekonominin iyi yönetilmediği kaygıları TL’nin seçimler öncesi ve sonrası (öncekilere kıyasla) daha sert değer kaybetmesine yol açtı

Ekonomideki bozulma ve enflasyon baskılarının azaldığı göz önüne alındığında şu anda yüzde 24’te olan politika faizinin bu yıl 400 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyoruz

Ancak TL’deki zayıflık ve yurt dışından sağlanan fonlamadaki kırılganlık büyük ihtimalle TCMB’nin para politikasını gevşetmesini daha uzun bir süre ertelemesine yol açacak"

Sözcü'de yer alan habere göre, açıklamada "Çekirdek enflasyon hedeften oldukça uzak olmaya devam ediyor; TCMB, baz etkisi yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüş yaratana kadar faiz indirmeye isteksiz olabilir" ifadeleri yer aldı. 
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