Fitch’ten bir haftada üçüncü uyarı....

Fitch son bir haftada üç kez Türkiye piyasalarına yönelik uyarıda bulundu.





Fitch bu risklerin, Türk şirket kredi profillerine dahil edildiğini ve derecelendirmelerin genellikle aksi durumda olacağından daha düşük olduğu anlamına geldiğini ifade etti. Düşen kredi ölçülerinin bu nedenle mutlaka olumsuz derecelendirme eylemine yol açmayacağını belirtti.





Fitch’in bugün yaptığı açıklamaya göre TL’deki seviyelerin sürdürülmesi ya da daha fazla değer kaybetmesi halinde son dönemdeki düşüşün Fitch tarafından derecelendirilen Türk şirketlerinin kaldıraç oranını artırabilir.