Fitch Ratings, Tüpraş'ın notunu düşürdü





?Dünya gazetesinin aktardığına göre, Fitch'in Türkiye'nin notunun indirilmesine bağlı olarak notlarını gözden geçirdiği şirketler arasında Coca-Cola İçecek, Emlak Konut, Başkent Elektrik Dağıtım, Enerjisa Enerji, Arçelik, Migros, Rönesans Gayrimenkul, Türk Telekom, Turkcell İletişim, Turkcell Finansman ve Tüpraş var.





Notu gözden geçirilen şirketlerden Tüpraş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna paralel olarak Şirket'in kredi notunu BBB-‘den BB+'ya düşürüldü ve görünümü 'negatif' olarak belirlendiğini ifade etti.





KOÇ, S&P'DE 'ÇÖP'





Tüpraş'ın da bünyesinde bulunduğu Koç Holding'in notu Standard & Poor's Rating Services (S&P) tarafından geçen günlerde indirilmişti.





Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada holdingin kredi notları üzerinde yapılan inceleme çalışması sonucunda holdingin uzun vadeli kredi notunun 'BB+', kısa vadeli kredi notu 'B', görünümünün ise durağan olarak revize edildiği belirtilmişti.





Business HT'nin haberine göre, Bu seviye S&P not çizelgesinde yatırım yapılabilir seviyenin altında bir başka ifade ile 'çöp' seviye olarak ifade ediliyor.