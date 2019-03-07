Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch Ratings, en kırılgan Türk şirketlerini açıkladı /07 Mart 2019 09:16

Fitch Ratings, en kırılgan Türk şirketlerini açıkladı

Fitch Ratings, 2019'un Türk perakende ve tüketici ürünleri sektörü için zorlu bir yıl olacağını, tüketici güveninin düşmeye devam etmesinin şirketlerin satış hacimleri ve maliyet artışlarını tüketicilere yansıtma kabiliyetleri üzerinde baskı yaratacağını bildirdi.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, en kırılgan Türk şirketlerini açıkladı. 

Artan finansman maliyetlerinin, finansmana ulaşım zorluklarının ve yükselen döviz cinsinden borçların perakende ve tüketici ürünleri sektöründe finansal esnekliği sınırlayacağını belirten Fitch, bu risklerin hali hazırda kredi notlarına dahil edildiğini vurguladı.

Fitch, Yaşar Holding ve Migros'un, faaliyet ortamında daha fazla kötüleşmeye karşı en kırılgan şirketler olduklarını belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bütün bu zorluklara rağmen 2019'un Türk modern perakendesi için büyüme imkanlarını beraberinde getireceğini, bu şirketlerin geleneksel perakendecilerden pazar payı almak için iyi konumda olduklarını söyledi.
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