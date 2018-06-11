Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch: Merkez Bankası'nın faiz artışı senaryomuz paralelinde /11 Haziran 2018 18:47

Fitch: Merkez Bankası'nın faiz artışı senaryomuz paralelinde

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de para politikası üzerinde hala siyasi nüfuz belirsizliği var" diyen Fitch, "Faiz artışı bizim senaryomuz paralelinde oldu, faizin basitleştirilmesi yararlı..." değerlendirmesini yaptı.

Fitch, seçim sonrasına işaret ederek, "Türk hükümetinin gelecek seçimlerden sonra dış baskılara nasıl tepki vereceğini beklemek gerek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde faizde sadeleşme kararı alan Merkez Bankası faizi 300 baz puan yukarı çekerek Likidite Pencedesi'ni yüzde 13.5'ten yüzde 16.5'e çıkarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fitch: Merkez Bankası'nın faiz artışı senaryomuz paralelinde Sonraki Haber >>

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

BM’den AKP iktidarına ültimatom

BM’den AKP iktidarına ültimatom
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:14:45