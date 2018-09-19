Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch hükümetin TL ile kiralama kararını yorumladı /19 Eylül 2018 10:59

Fitch hükümetin TL ile kiralama kararını yorumladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de yerleşik kişilerin aralarındaki kiralama kontratlarını döviz cinsinden yapmasını önleyen düzenleme nedeniyle bankaların yurtdışından fonlama temin ettiği DPR seküritizasyonlarda ödeme akışı hacminin azalacağını belirtti.

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Türk bankaları ihracatçı şirketlerden alacakları ve yurtdışı havale akımları karşılığında DPR (diversified paymentrights) seküritizasyonlar aracılığıyla yabancı bankalardan fonlama temin ediyorlar.

Fitch tarafından dün yayımlanan raporda, Türk bankalarının DPR aracılığıyla uzun vadeli yabancı fonlama ihtiyaçlarının yüzde 20’sini karşıladığının tahmin edildiği ifade edildi.

Raporda, “İhracat gelirlerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi düzenlemesinin (ödeme akışı hacminde) telafi edici etkisi olabilir. Fitch, yeni bir düzenleme değişikliği olmaması halinde, Türk DPR notları için ana hassasiyet, bunları kuran Türk bankalarının yerel para cinsinden kredi notlarında potansiyel değişikliklerdir” denildi.

Diversified Payment Rights (DPR) ne demek?

Bankalar açısından önemli bir yabancı kaynak teşkil eden yurtdışı havaleler, aynı zamanda potansiyel müşterilere ulaşmada da önemli bir role sahiptir. 2000'li yıllardan sonra bu havaleler bankalar açısından önemli bir kaynak daha yaratmaya başlamıştır. Seküritizasyon işlemiyle bonolara çevrilen bu havaleler, bankaların uzun vadeli dış finansman sağlamada en ucuz ve maliyetsiz varlık sınıfını oluşturmuştur.
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