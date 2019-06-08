Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch, Deutsche Bank’ın kredi notunu düşürdü /08 Haziran 2019 12:53

Fitch, Deutsche Bank’ın kredi notunu düşürdü

Fitch Ratings, Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notunu “BBB+“ seviyesinden “BBB” seviyesine çekerken, not görünümünü ise “gittikçe gelişen” olarak belirledi

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın kredi notunu düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamaya göre Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notu “BBB+” seviyesinden “BBB” seviyesine çekildi.

Böylece bankanın kredi notu finans piyasalarında “çöp” olarak tanımlanan seviyenin iki basamak üstüne düşmüş oldu.

Fitch açıklamasında “Deutsche Bank'ın notunun düşürülmesi, devam eden problemleri ve bankanın karlılığını arttırma ve iş modelini istikrarlı hale getirmede ilerlemenin sınırlı kalmasını yansıtmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Alman bankanın not görünümünün “ gittikçe gelişen” olarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, banka iş modelini güçlendirmek için önlemler alırsa kredi notunun iyileşebileceğine işaret edildi.

Fitch aynı zamanda bankanın zayıflıkları konusunda çözüm bulamazsa kredi notunun daha aşağı seviyelere çekilebileceği uyarısında da bulundu

Deutsche Bank’dan yapılan açıklamada ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in tanımladığı zorlukların bankanın odak alanlarıyla aynı noktada olduğu belirtilerek, banka yönetiminin Deutsche Bank’ın ana faaliyet alanlarını ve karlılığı artırmak için kararlı olduğuna vurgu yapıldı.

Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor’s bankanın uzun vadeli notunu "BBB+" tutarken, Moody's "A3" seviyesinde görüyor.
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