Fitch bu kez bankaları uyardı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını da gerekçe göstererek not indiren kurum, bu kez Türkiye’deki bankaların Ağustos 2018’de Türk Lirası’ndaki değer kaybından bu yana döviz mevduat akışlarının desteğiyle döviz likidite zorluklarını aştığını, ancak refinansman riskinin devam ettiğini söylüyor.







"Vadesi gelen dış borcun miktarı yüksek ve TL’deki oynak seyir, jeopolitik gerilimler veya politika belirsizliği nedeniyle yatırımcının iştahının zayıflaması durumunda bu borcu yeniden finanse etmek zor olabilir" diyen Fitch, şunları kaydediyor:





“Döviz mevduatları birinci çeyrekte yüzde 12 artarak döviz likiditesini destekledi ve bankalar artan bir maliyetle de olsa dış fonlamaya erişmeye devam ediyor. Ancak, vadesi gelen dış borcun miktarı yüksek ve TL’deki oynak seyir, jeopolitik gerilimler veya politika belirsizliği nedeniyle yatırımcının iştahının zayıflaması durumunda bu borcu yeniden finanse etmek zor olabilir.”





Para Analiz'in Reuters’dan aktardığına göre, Fitch’den yapılan değerlendirmede ayrıca Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının, Türkiye’nin büyük dış finansman ihtiyacını karşılamak için gereken yabancı sermaye girişini tehlikeye atabileceği ve bankaların vadesi gelen borçlarını yeniden finanse etmesini zorlaştırabileceği uyarısı da yer alıyor.





Bazı ekonomistler, Fitch ve benzeri kurumların Türkiye'ye karşı olumsuz bakış açısını sürdüreceğini belirtirken, "İktisadi, siyasi ve hatta askeri çatışmalar yolda” yorumunu yapıyor.



