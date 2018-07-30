Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch bankacılıkta bozulma bekliyor /30 Temmuz 2018 13:57

Fitch bankacılıkta bozulma bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan Türk bankalarına ilişkin yeni değerlendirme geldi

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, "Türk bankalarının negatif görünümleri çeşitli riskleri yansıtıyor" ifadesi kullanıldı. Aynı açıklamaya göre Fitch, Türkiye bankalarının performansında bu yıl bozulma bekliyor.

Ne olmuştu?

Birkaç hafta önce Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indiren, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çeviren kredi derecelendirme kuruluşu, kredi notunu düşürdüğünü ilettiği yazılı açıklamada, "Fitch'in bakış açısıyla enflasyonda istikrarlı düşüş, kredibilite, para politikasında bağımsızlık ve ekonomik büyümede azalmaya tolarans ile mümkün. Buna dair beklentiler ve ekonomide yapısal reformlar belirsizliğini koruyor" ifadelerine yer vermişti.
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