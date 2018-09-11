Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch 4 bankanın notunu indirdi /11 Eylül 2018 17:16

Fitch 4 bankanın notunu indirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank ve Odeabank'ın kredi notlarını indirdi.

SHABER3.COM

Fitch,  Anadolubank ve Fibabanka'nın uzun vadeli kredi notlarını BB-'dan B+&la, Şekerbank'ın kredi notunu B+'dan B'ye ve Odeabank'ın notunu BB-'den B'ye indirdi.

Fitch bankaların 'Yaşayabilirlik Notlarını' da düşürürken, notları olası bir indirim için izlemeden çıkardı, görünümlerini 'negatif' olarak belirledi.

Fitch, not indiriminin son dönemde piyasa oynaklığı döneminde bankaların performanslarına, varlık kalitelerine, likidite ve fonlama profillerine yönelik artan riski yansıttığını, ekonomide sert bir iniş yaşanması ve yatırımcı güveninde kötüleşme riskini de hesaba kattıklarını vurguladı.

MOODY'S RAPORUNDAN SONRA GELDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de bugün artan belirsizliklere rağmen derecelendirmeye giren Türk şirketlerinin çoğunun, refinansman riskleriyle başa çıkabileceğini bildirmişti. Moody's, değer kaybeden TL karşısında en savunmasız yatırım şirketinin Doğuş Holding ve çeşitlendirilmiş tüketici ürünleri grubunun Yaşar Holding olduğunu ifade etmişti
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