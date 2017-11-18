'Fışkiye'den sonra o da çöpe düştü

Melih Gökçek 23 yıllık koltuğunu bırakınca olan oldu. Gökçek'in Erdoğan'ın talimatıyla istifasının ardından belediyede de bir temizlik başladı.





Yeni başkan Mustafa Tuna ilk olarak Gökçek'in bürokratlarını görevden aldı... Hatta Tuna, Gökçek'in çok değer verdiği belediye binasının önündeki fışkiyeyi de kaldırttı.





Gökçek'e son darbe de belediye çalışanlarından geldi. Belediye binasının yakınındaki bir çöplükte Melih Gökçek'in portresi bulundu.





Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, çöpe atılan portre, Gökçek gülümserken çizilmiş olarak görülüyor.







